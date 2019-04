Após adiamento, Amador tem 6 partidas neste domingo

Foto: Sanderson Barbarini - Foco no Esporte

Após uma semana de adiamento, o Campeonato Americanense de Futebol Amador, denominado Copa Jocle, vai começar neste domingo. Seis jogos estão marcados para o período da manhã.

Atual campeão, o Guanabara vai encarar o Descubra às 10 horas, no campo do Guanabara. No mesmo local, Jardim América e América II vão se enfrentar às 8 horas.

No São Vito, o primeiro confronto do dia vai reunir Pernambuco e São Roque, às 8 horas. Em seguida, às 10 horas, haverá o duelo entre São Vito e Unidos/Morada.

No Zanaga, Unidos da Mathiensen e Vila Nova vão medir forças às 8 horas, duas horas antes do início do jogo entre Cantareira e Parque Novo Mundo. A primeira rodada estava agendada para domingo passado, mas foi adiada por conta da chuva.

Nesta primeira fase, há dois grupos de seis equipes cada. O Grupo A tem Guanabara, Vila Nova, Pernambuco, Descubra, São Roque e Unidos da Mathiensen. No B, os integrantes são Unidos/Morada, São Vito, América II, Parque Novo Mundo, Jardim América e Cantareira. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para sequência da competição.