Após acidente, Bahia diz que só treinador de goleiros segue internado

Horas depois de um acidente ocorrido na madrugada deste sábado com seu time sub-15, a diretoria do Bahia informou que apenas o treinador de goleiros Duda Varjão segue internado, mas passa bem e não preocupa. Duas pessoas morreram no acidente ocorrido em um trecho da BR-251 localizado no norte de Minas Gerais.

Segundo o clube baiano, 16 atletas e seis integrantes da comissão técnica da equipe sub-15 estavam no ônibus que colidiu frontalmente com uma carreta na madrugada deste sábado. Destas 22 pessoas, nove receberam algum tipo de atendimento médico. Oito já tiveram alta e somente o preparador de goleiros segue no hospital.

O Bahia informou que os demais integrantes do grupo retomaram a viagem para a cidade mineira de Montes Claros. De lá, voltaram para Salvador, de onde pegaram um avião rumo à cidade de São Paulo, onde vão disputar a Copa Nike.

“Agradecemos demais (demais mesmo) todas as manifestações de apoio, carinho e solidariedade, oriundas de todos o país. Nunca foi e nunca será só futebol”, declarou o clube, em comunicado nas redes sociais.

O acidente aconteceu por volta das 5h30, no quilômetro 236, próximo ao município de Cachoeira de Pajeú. Os condutores dos dois veículos não sobreviveram ao acidente.