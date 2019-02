Após 6º título no Super Bowl, Tom Brady evita falar em aposentadoria na NFL

Aos 41 anos, o quarterback Tom Brady, muito conhecido no Brasil por ser o marido da modelo gaúcha Gisele Bündchen, conquistou na noite de domingo o seu sexto título de Super Bowl na carreira. Com a vitória do New England Patriots sobre o Los Angeles Rams por 13 a 3, em Atlanta, ele se tornou o maior campeão da NFL (a liga norte-americana de futebol americano), superando Charles Haley. Depois do jogo, na comemoração, evitou falar em aposentadoria e agradeceu seus colegas de equipe por mais uma taça.

“O que penso agora é apenas em comemorar esse triunfo com meus companheiros. Me sinto feliz de ter todos estes homens como amigos, como colegas de time, porque são excelentes”, disse Brady, que teve a companhia de Gisele e da filha caçula Vivian, de seis anos, na comemoração no gramado do Mercedes-Benz Stadium. Antes do Super Bowl, ele já havia dito que pensa em jogar até os 45 anos.

Em sua nona decisão na carreira – são 18 temporadas no total -, Brady foi campeão pela sexta vez na NFL (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019). O mesmo número títulos tem o técnico Bill Belichick, que igualou as marcas de George Halas e Curly Lambeau como maiores campeões da liga (contanto antes do Super Bowl). É a primeira dupla a conseguir seis títulos nos esportes americanos desde Michael Jordan e Phil Jackson, no Chicago Bulls, pela NBA.

No Patriots, o quarterback tem contrato por mais uma temporada. O dono da franquia, Robert Kraft, afirmou depois do título que vai conversar em breve com Brady para discutir uma renovação. Se ele deseja seguir jogando, para nós não haverá qualquer problema (para renovar contrato). Junto com Bill Belichick, são os dois profissionais que fizeram a nossa organização ser grande”, comentou o dirigente.

Em Atlanta, Brady se tornou também o primeiro quarterback com mais de 40 anos a conquistar o título de uma temporada, igualando Fuzzy Thuston e Herb Adderley como os jogadores com mais títulos da história da liga – mas ambos acumularam conquistas antes da fusão das ligas e a criação do Super Bowl. A marca histórica mereceu elogios até de atletas de outros esportes, como o astro LeBron James, da NBA, que chamou o ídolo do Patriots de “G.O.A.T.”, a sigla em inglês para “Melhor de Todos os Tempos”.