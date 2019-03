Após 2 gols pelo Vasco, atacante Tiago Reis vive expectativa de atuar no Maracanã

Tiago Reis, autor de dois gols nas duas últimas partidas do Vasco, demonstrou a sua alegria pelo bom momento na entrevista coletiva desta segunda-feira, em São Januário. O jogador espera permanecer na equipe na partida desta quinta contra o Bangu, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na semifinal da Taça Rio – o segundo turno do Campeonato Carioca.

“Estou bastante feliz, foi um inicio muito bom. Mas é continuar focado nos nossos objetivos. Nós ainda temos bastante a melhorar. Só tenho a agradecer a Deus, meus companheiros, a comissão técnica que sempre confiou em mim. Resta continuar trabalhando. No Vasco as coisas vem acontecendo rapidamente e isso é fruto de um trabalho”, disse o jogador de 19 anos.

Campeão da Taça Guanabara – o primeiro turno -, o Vasco também luta pela conquista da Taça Rio. Caso a conquiste, garantirá com antecedência a vaga para a final do Campeonato Carioca. Tiago Reis comentou a sua atuação na última partida contra o Bangu (derrota por 2 a 1) e a referência de ter Maxi López como companheiro de time.

“Nós trabalhamos pelas oportunidades. O Alberto Valentim é um excelente treinador, vai optar pelo melhor. Sempre aprendo sobre o que mais gosto de fazer aqui que é gols. A gente olha as movimentações, conselhos sobre posicionamentos, tabelas. Espero melhorar cada vez mais. Maxi me parabenizou pelos gols, ele é referência para nosso grupo. Esperamos continuar trabalhando forte ao lado dele”, afirmou o jogador, que vive a expectativa de atuar pela primeira vez no Maracanã.

“Vamos trabalhar para conquistar a classificação. É um sonho de qualquer garoto que subiu da base atuar no Maracanã. O Alberto vai colocar o que for de melhor para o Vasco. Vamos buscar a vitória”, completou.