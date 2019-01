Após 2 gols na estreia do Mineiro, Raniel diz estar maduro para atuar no Cruzeiro

Autor de dois gols contra o Guarani, em Divinópolis (MG), na vitória por 3 a 1, Raniel foi um dos destaques do Cruzeiro, no último sábado, na estreia do Campeonato Mineiro. O jogador era um dos mais animados na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, após descanso no domingo.

“Acho que é o início de temporada que todo mundo sonha, poder estrear fazendo dois gols, ainda mais com a vitória o que é o mais importante. Espero que essa largada com o pé direito faça que tenhamos um ano proveitoso novamente”, disse o jogador, que prevê uma grande disputa por uma vaga no time titular.

“Será como em todos os anos desde que cheguei aqui. Será uma concorrência sadia e isso é bom porque em momento algum quem estiver jogando irá acomodar porque sabe quem terá outro ali esperando a oportunidade”, disse o jogador, integrante do elenco cruzeirense há dois anos.

Raniel acredita estar mais maduro para aproveitar as oportunidades que surgirão na temporada. “Esse tempo aqui me ajudou bastante. Principalmente ao atuar ao lado de atacantes com muito respeito que é o caso do Fred e do Sassá também, que é novo, mas já tem uma certa experiência”.

O Cruzeiro deu início nesta segunda-feira à preparação para o jogo desta quarta contra a Patrocinense, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, válido pela segunda rodada do Estadual. As novidades no treino foram as presenças do meia Marquinhos Gabriel, que foi contratado na última sexta e treinou pela primeira vez com os companheiros, e do centroavante Fred, que ficou de fora do jogo em Divinópolis por causa de uma indisposição estomacal.