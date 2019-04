Após 10 dias sem jogos, Zé Ricardo garante Botafogo melhor: ‘Expectativa boa’

Depois de 10 dias apenas treinando, o Botafogo, garante o técnico Zé Ricardo, está pronto para desempenhar um futebol melhor. Fora do Campeonato Carioca, o time alvinegro volta a campo depois do período de recesso para enfrentar o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30, no Engenhão, pela terceira fase da Copa do Brasil.

“Sabemos como funciona o futebol brasileiro e uma equipe grande como o Botafogo tem que buscar coisas grandes. Sabemos da nossa responsabilidade e esperamos pressionar o Juventude com inteligência ao lado da nossa torcida. Temos que tomar as rédeas do jogo para adiantarmos as coisas aqui e buscarmos o resultado em Caxias do Sul”, declarou. O confronto de volta será no dia 11 (uma quinta-feira), às 19h15.

Depois de realizar os ajustes que acha necessário, o treinador tem uma boa expectativa para o duelo, pois garante que os jogadores aproveitaram a longa pausa – a última partida da equipe foi o empate por 2 a 2 com o Americano, no dia 24 de março – em que só treinaram para intensificar o ritmo de jogo.

“Aproveitamos para intensificar o ritmo e tivemos um crescimento nesse sentido e temos uma expectativa boa para amanhã. Temos que valorizar o ataque, ficar com a bola e não descuidar na defesa. Esperamos que o rendimento físico seja melhor e esperamos fazer as coisas com bastante paciência”, disse o comandante.

O desempenho fraco na Taça Guanabara e na Taça Rio, que impediram que o time fosse às semifinais do Campeonato Carioca, ainda é assunto no Botafogo. Zé Ricardo preferiu lembrar que melhorou seu retrospecto nos últimos jogos e espera regularidade da equipe.

“Nos últimos 11 jogos, vencemos sete, empatamos três e perdemos apenas um. Não é desculpa, mas não foi tudo errado e não acredito que tenha sido tudo ruim. Temos que dar continuidade, fortalecer e ter uma regularidade, que é o que queremos e o que a torcida espera também”, afirmou.