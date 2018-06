Apesar de volta aos treinos, Fred é confirmado por Tite como desfalque em estreia

O volante Fred evoluiu na recuperação da lesão no tornozelo direito, mas ainda não o suficiente para ser aproveitado pelo técnico Tite na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, neste domingo, diante da Suíça, em Rostov. Foi o que revelou o treinador em entrevista coletiva neste sábado, apontando que o jogador ainda não ter condições de ser utilizado na equipe.

“Temos 23 atletas de altíssimo nível. O Fred não tem condições de jogo para amanhã (domingo), está fora. Todos os demais estão em condições, a ponto de dois deles, eu ter falado hoje (sábado) com médico e preparador físico, questionando se estavam preparados para o jogo”, afirmou Tite, confirmando a ausência do meio-campista recém-adquirido pelo Manchester United e indicando que já pensa em aproveitar dois reservas durante o duelo com a Suíça.

Na sexta-feira, em atividade completamente fechada à imprensa em Sochi, Fred participou pela primeira vez de um treinamento com bola ao lado dos demais companheiros desde que havia se lesionado. Por isso, viajou para Rostov, onde também participou da atividade deste sábado no local do jogo contra a Suíça. Ainda assim, não terá condições de entrar em campo.

Fred havia lesionado o tornozelo direito na quinta-feira da semana passada, durante um treinamento em Londres, após sofrer uma entrada do volante Casemiro. Ele está em fase final de recuperação, tanto que participou dos últimos treinamentos do Brasil, mas a comissão técnica de Tite preferiu ser cautelosa com o seu reserva. Assim, ainda que não enfrente a Suíça, deverá ter condições de ser relacionado para o segundo confronto da seleção na Copa, em 22 de junho, diante da Costa Rica, em São Petersburgo.

Independentemente da ausência de Fred, a seleção já está definida para encarar a Suíça, neste domingo, na Arena Rostov. O técnico Tite repetirá a formação que derrotou a Áustria por 3 a 0 em amistoso disputado na semana passada. Assim, o Brasil vai entrar em campo com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.