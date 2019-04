Apesar de nova derrota, Werley avalia que Vasco mostrou evolução

A derrota por 2 a 0 para o Santos, nesta quarta-feira, foi mais um golpe duro para o Vasco, que vinha de derrota para Flamengo, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, pelo mesmo placar. Mesmo com o resultado adverso na Copa do Brasil, o zagueiro Werley acredita que o time conseguiu mostrar sinais de evolução na Vila Belmiro, mas faltou converter as chances criadas no primeiro tempo. A partida de volta é já na semana que vem, em São Januário.

“É uma vantagem considerável, mas acho que hoje a gente teve uma postura diferente, fizemos um primeiro tempo muito mais equilibrado, pra mim pelo menos foi equilibrado. No fim tomamos um gol muito bobo, o time tava encaixado e o Rodrygo apareceu no fundo, depois um chute de fora da área… são erros que dificultam bastante pra gente”, disse.

Na visão do zagueiro, o Vasco jogou de igual para igual com o Santos na Vila Belmiro. Ainda assim, nas estatísticas, o time da casa levou vantagem em quase todos os quesitos, como posse de bola, finalizações e chances reais de gol. O técnico Alberto Valentim não tem muito tempo para lamentar, já que no domingo, às 16 horas, o time enfrenta o Flamengo no Maracanã precisando de uma vitória por três gols de diferença para ser campeão estadual.

“Eu acho que hoje foi diferente do jogo com o Flamengo, porque hoje a gente conseguiu jogar, teve posse de bola, criou algumas situações de gol, foi bem mais equilibrado, mas não conseguimos converter em gol. Nós temos que melhorar porque a dificuldade vai aumentar e a gente precisa estar forte para alcançar nossos objetivos no ano”, completou Werley.