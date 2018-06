Apesar de gafe do coronel Nunes, cartolas da Fifa e Conmebol prestigiam Brasil

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo teve a presença neste domingo do presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, e do da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez. Eles foram à Arena Rostov, em Rostov, apesar do mal-estar criado há alguns dias pelo presidente da CBF, coronel Antonio Nunes, ao votar no Marrocos para sede da Copa do Mundo de 2026 depois de se comprometer a apoiar a candidatura tríplice de Estados Unidos, Canadá e México, que se tornaria vitoriosa.

A presença de ambos, costurada por Fernando Sarney, um dos vices da CBF e que a representa em ambas as organizações internacionais, foi entendida como sinal de prestígio e apoio a Rogério Caboclo, presidente eleito da CBF e que vai assumir o cargo em abril do próximo ano. Em vez de se importunar com o coronel Nunes, Gianni Infantino e Alejandro Domínguez preferem pensar mais no futuro.

Também foram à estreia do Brasil os ex-jogadores Roberto Carlos e Bebeto, ambos campeões do mundo, convidados da Fifa. “Fala, galera! Vamos trazer esse hexa”, discursou Bebeto no microfone do estádio a 20 minutos do início da partida. A torcida brasileira se animou. O ministro do Esporte, Leandro Cruz, e o embaixador brasileiro na Rússia, Antonio Salgado, foram as autoridades presentes na Arena Rostov.

A cartolagem também compareceu em peso. Convidados da CBF, presidentes de várias federações estaduais assistiram à estreia brasileira – e também estarão nos jogos contra Costa Rica e Sérvia. Alguns deles planejam ficar até a fase de quartas de final.

A CBF não informou quantos e quais presidentes estão na Rússia, mas admitiu que a maioria viajou ao país da Copa do Mundo. Pelo programa, os dirigentes também participarão de atividades e palestras sobre administração do futebol. Presidentes de vários clubes também estão na caravana.

FAMÍLIAS DOS JOGADORES – Familiares e amigos de todos os jogadores que estão na Rússia também foram assistir à estreia da seleção. Viajaram desde Sochi pela manhã, em voo fretado. Vários amigos de Neymar já estavam em Rostov desde a noite de sexta-feira.