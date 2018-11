Apesar de empate, Flamengo mantém discurso de que ainda dá para ser campeão

O empate do Flamengo contra o São Paulo por 2 a 2, neste domingo, pela 32.ª rodada, deixou o time carioca seis pontos atrás do líder Palmeiras (66 a 60). Mas o recado único que saiu dos vestiários após o jogo no estádio do Morumbi, na capital paulista, foi de que o time vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro até a última rodada.

Quem modela o discurso de confiança é o técnico Dorival Júnior. “Ainda faltam seis rodadas (18 pontos) e muita coisa pode acontecer. Não dá para entregar os pontos e nem baixar a guarda. Mesmo porque o Flamengo tem evoluído muito na competição e mostrado ter condições de ser o campeão”.

Sobre o jogo, ele lamentou a falta de acerto nas finalizações, que poderia definir a vitória a favor do time carioca. “Está faltando aquele detalhe no toque final para o gol porque nosso time já troca bem os passes e tem criado chances. Além disso, tem sido muito vibrante e aguerrido”.

Para o meia Everton Ribeiro, o time poderia ter se saído melhor caso aproveitasse as chances para matar o jogo. “Nesta reta final nós temos que caprichar mais, mas é do jogo”, comentou sobre as chances perdidas por todos os flamenguistas. Mas mantém a confiança em brigar pelo título: “Não demos adeus ao título porque ainda restam mais seis jogos e eles (Palmeiras) podem tropeçar. Ficou mais difícil, mas a gente vai acreditar até o final”.

O atacante Uribe disse que “não esperávamos este resultado porque nós queríamos a vitória. Mas o empate foi importante porque duas vezes fomos buscar o resultado. E acho que ainda é possível de alcançar o título”.

O próximo compromisso do Flamengo vai ser o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 33.ª rodada.