Apesar de eliminação do Real Madrid, Vinicius Junior ganha elogios

Apesar da eliminação do Real Madrid na Copa do Rei, Vinicius Junior deixou o gramado do estádio Santiago Bernabéu nesta quarta-feira com um saldo positivo. O atacante foi o principal jogador da equipe da casa na derrota por 3 a 0 para o Barcelona, criou boas oportunidades de gol e recebeu diversos elogios ao fim da partida.

“Temos que olhar que é extraordinário que um garoto de apenas 18 anos como Vinicius crie o tanto de chances de gol cada vez que tem a bola em seus pés”, resumiu Emilio Butragueño, ex-atacante do time merengue e atualmente vice-presidente de futebol do clube.

O técnico argentino Santiago Solari fez coro com o dirigente. “Vinicius se apresentou muito bem, porém, faltou a ele o último toque. Ele vai melhorar com o tempo, adquirindo maturidade e treinando muito. E, sobretudo, jogando as partidas. Os jogadores melhoram treinando e também jogando.”

O volante brasileiro Casemiro fez elogios ao grupo e também ao compatriota. “Ele está em um nível incrível, porém, se ficarmos falando só sobre o Vinicius vai ser até um pouco injusto, pela ótima partida que fizemos. E ele foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, assim como todo time.”

Até mesmo os adversários elogiaram a atuação do brasileiro, entre eles o zagueiro Piqué – que no segundo tempo, quando o Barcelona vencia por 1 a 0, foi driblado por Vinicius dentro da área e caiu no chão, em um lance em que o goleiro Ter Stegen salvou sua equipe. “É um jogador com características únicas. É muito rápido e tem excelente drible, algo escasso hoje em dia. Ele ainda vai crescer muito.”

O triunfo deu ao Barcelona a oportunidade de disputar sua sexta final de Copa da Espanha consecutiva – O time catalão, que tem 30 títulos do torneio e lutará pelo pentacampeonato, enfrentará na decisão o vencedor de Valencia e Betis, que empataram por 2 a 2 a primeira partida e jogam hoje mais uma vez.