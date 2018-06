Apesar de derrota, Loss diz que Corinthians conseguiu ‘se impor’

Apesar de sofrer a terceira derrota em quatro jogos à frente do Corinthians, o técnico Osmar Loss estava tranquilo após a derrota do time paulista para o Flamengo, por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã. Para o treinador, a equipe alvinegra conseguiu “fazer um grande jogo e se impor”. Loss também se absteve de criticar a arbitragem de Anderson Daronco, que ouviu reclamação intensa dos jogadores ao final da partida.

“Em relação à postura do Corinthians, principalmente na segunda etapa, acho que conseguimos trabalhar bem a bola, tivemos um controle maior do que tivemos na primeira etapa, mas não é ainda aquilo que a gente deseja para o Corinthians”, considerou o comandante. “Fizemos um grande jogo, e temos que ressaltar que a equipe do Flamengo vem jogando muito bem, num grande momento, e a gente veio aqui diante de um grande público e conseguiu se impor.” Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Mesmo assim, Loss reconheceu que sua equipe ficou acuada no primeiro tempo. “Os tempos estrategicamente foram distintos. Na primeira etapa o Flamengo, na empolgação, realmente nos colocou numa posição de jogar um pouco mais retraídos”, disse.

Para o técnico, a saída de Jadson ainda no primeiro tempo – o meia sentiu a coxa e foi substituído pelo atacante Roger – afetou a forma de atuar no Corinthians. “O Jadson saiu, vem num grande momento, vem jogando muita bola, e realmente a gente teve que alterar o modelo de jogo que a gente vinha jogando para essa partida. Certamente uma mudança que sai do plano pode abrir margem para melhorar ou piorar. Acho que a gente manteve um estágio de equilíbrio”, considerou. “Mas a gente está mais adaptado a jogar com o Jadson.”

O treinador também não quis polemizar em relação à arbitragem. A maior crítica dos corintianos foi pela forma com que Anderson Daronco encerrou a partida, após cinco minutos de acréscimo – o Corinthians estava com a bola na área do Flamengo.

“Em relação à arbitragem, só não é costumeiro ver árbitro apitar fim do jogo dentro da grande área. No mais, acho que o Daronco fez uma excelente arbitragem”, afirmou Loss.