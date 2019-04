Apesar da vitória em Manchester, Valverde promete Barcelona agressivo no Camp Nou

Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, afirmou nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva, que o time do Barcelona vai entrar para encarar o Manchester United no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões sem levar em conta a vantagem de 1 a 0 obtida na Inglaterra no primeiro duelo. O novo confronto entre os times será às 16 horas (de Brasília) desta terça, no Camp Nou.

“Não temos de pensar no placar. Nossa ideia é ganhar o jogo”, disse o treinador da equipe catalã, que elogiou o rival. “Eles (jogadores do United) são esmagadores se você fornecer espaço. Temos de agredir e ao mesmo tempo não deixar que eles tenham condições de armar suas jogadas.”

Valverde sabe que colocar o Barcelona mais uma vez na semifinal, após três anos de ausência, será uma missão “importante” e exibiu confiança no avanço de sua equipe há próxima fase do torneio continental. “Não há medo de ser eliminado. Estamos prontos para enfrentar uma tremenda equipe.”

O técnico do time espanhol advertiu para o fato de o adversário ter vencido três dos últimos quatro jogos fora de casa na Liga dos Campeões. O último deles diante do Paris Saint-Germain, por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, pelas oitavas de final. “Todos nós olhamos exemplos anteriores, mas é importante saber que nós é que fazemos o futuro.”

Valverde, assim como Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, criticou o curto período de recuperação (seis dias) entre os dois jogos das quartas de final. “É um absurdo que quatro equipes tenham oito dias de margem e aqueles que jogaram na quarta-feira tenham apenas seis dias. É algo que penaliza aqueles que jogaram na quarta-feira e aqueles que agora jogam na terça-feira.”

O técnico também aproveitou para tranquilizar a torcida ao revelar que Lionel Messi está em totais condições de atuar no Camp Nou, após a pancada recebida no nariz no primeiro jogo do mata-mata. O argentino desfalcou a equipe no sábado em empate por 0 a 0 com o Huesca, pelo Campeonato Espanhol. “Ele está bem, perfeitamente recuperado. Já estava dois dias depois do jogo. Na hora, ficou um pouco tonto, mas se recuperou rápido.”

Com relação à participação do francês Ousmane Dembélé, o treinador mostra maior cuidado. “Ele tem condições de jogar, mas não os 90 minutos, pois esteve quatro semanas fora”, disse Valverde, referindo-se à lesão muscular sofrida pelo atacante.

O comandante ainda elogiou o chileno Arturo Vidal, a quem chamou de “fundamental” porque “ele dá tudo em qualquer campo e é uma garantia” para o Barça.