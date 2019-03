Apesar da vantagem, Simeone não considera Atlético favorito contra a Juventus

O técnico Diego Simeone não considera o Atlético de Madrid favorito no jogo desta terça-feira diante da Juventus, em Turim, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro duelo, em Madri, o time espanhol venceu por 2 a 0.

“Não há favoritismo, porque ainda temos mais dois tempos para jogar. O duelo está sendo jogado. Trata-se de uma eliminatória muito importante, com dois times muito importantes”, disse o treinador argentino nesta segunda.

Simeone também ressaltou a grandeza do elenco do time italiano. “Não podemos falar apenas de Cristiano. Eles têm campeões em todas as posições. Federico Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. São jogadores que precisaremos ter muito cuidado”, comentou, citando o brasileiro que será desfalque por lesão.

Do seu lado, Simeone não poderá contar com Filipe Luis, Lucas Hernández, Thomas Partey e Diego Costa. Os dois primeiros machucados e os outros dois, suspensos. “Eu sinto falta de todos aqueles que não estarão em campo, mas eu concentro minha mente para cuidar daqueles que estarão em ação para que eles se sintam importantes.”

Em compensação, o treinador deve contar com a participação do zagueiro Godín, recuperado de lesão muscular sofrida no treino da última sexta. “Ele está bem, vai treinar com o grupo e imagino que estará em campo”, afirmou Simeone sobre o autor de um dos gols no primeiro jogo.

Na disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões, três equipes conseguiram reverter o resultado e obter a classificação na semana passada. Foram elas: Ajax, Porto e Manchester United, que eliminaram respectivamente Real Madrid, Roma e Paris Saint-Germain.