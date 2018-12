Apesar da má fase no Espanhol, jogadores do Real exibem confiança para o Mundial

A sexta colocação no Campeonato Espanhol, seis pontos atrás do líder Sevilla, não tira a motivação e a confiança dos jogadores do Real Madrid na busca pelo sétimo título do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. Atuais tricampeões da Europa, os jogadores merengues garantem que estão prontos para somar mais um troféu à enorme coleção do clube.

“Por confiança, por títulos e porque jogamos no (Real) Madrid precisamos ganhar troféus sempre. Temos a sorte de jogar esta competição e vamos dar tudo para ganhar este título, que é muito importante para nós. Temos de ter na cabeça que vamos ganhar mais uma vez”, disse o atacante francês Benzema, em entrevista nesta quinta-feira.

Varane, seu compatriota, alerta para o fato de o time poder atingir o terceiro título mundial consecutivo, um feito inédito. “Queremos continuar fazendo história. Estamos muito animados porque chegar aqui é muito difícil, temos de vencer a Liga dos Campeões. Além disso, fazer isso três vezes seguidas é algo que não aconteceu. Sabemos que é difícil, mas estamos ansiosos para disputar mais esta competição.”

Para o zagueiro, é preciso deixar de lado o momento ruim pelo qual passa a equipe no Espanhol. “Você tem de estar atento a todos os detalhes, pode ser a bola parada, um gol contra… Todas as pequenas coisas são importantes. No Mundial de Clubes, precisamos de todos focados no mesmo objetivo”, ressaltou.

O alemão Kroos tentou demonstrar o que significa vestir a camisa do Real Madrid, campeão da Europa por 13 vezes, das quais quatro nos últimos cinco anos: “Se você joga uma competição com este clube, você tem de vencer. Vamos fazer como nos anos anteriores, ir lá e tentar vencer”.

O Real Madrid fará sua estreia no Mundial de Clubes dia 19 de dezembro, em uma das semifinais, diante do vencedor do duelo entre o japonês Kashima Antlers e o mexicano Guadalajara.