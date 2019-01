Com duas mudanças no time titular, o União Barbarense tenta surpreender o Vitória (BA) nesta quarta-feira, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Clube ocupa a quarta e última posição da chave, com nenhum ponto e segue em busca de seu primeiro resultado positivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mais cedo, a Desportiva Ferroviária bateu o Novorizontino, o que viabiliza uma sobrevida ao União, caso conquiste um bom resultado em seu estádio.