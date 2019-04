Antes de pegar Fla em semi, Flu fica no 0 a 0 com o Luverdense na Copa do Brasil

Em seu último desafio antes de enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, no sábado, no Maracanã, o Fluminense visitou o Luverdense no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), na noite desta quarta-feira, e não passou de um empate sem gols pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O resultado deixa a decisão completamente aberta para a partida de volta, na próxima terça-feira, no Maracanã. Quem vencer o segundo jogo garante a classificação e qualquer empate leva a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

O primeiro tempo do duelo desta quarta foi de domínio do Fluminense na posse de bola, mas sem conseguir criar lances de muito perigo contra a meta defendida por Edson. Nas melhores chances ofensivas da equipe carioca, em chute de Luciano e cabeceio de Matheus Ferraz, o goleiro do Luverdense conseguiu defender sem dificuldades.

O time da casa apostava nos contra-ataques, se aproveitando principalmente da velocidade de Wilson Júnior, mas também tinha dificuldade para penetrar na área do time adversário, que teve como novidade a presença de Nino na zaga formando dupla com

Matheus Ferraz. Essa foi apenas a segunda vez que eles atuaram juntos como titulares.

Na segunda etapa, o Fluminense adotou postura ainda mais ofensiva, apostando em jogadas pelas laterais com Yony González e Everaldo. No entanto, o time carioca também ficou mais exposto aos contragolpes, com Matheus Ferraz tendo de se virar em lances perigosos no mano a mano contra os atacantes do Luverdense.

Apesar de movimentado, o jogo terminou mesmo sem gols, com a disputa seguindo totalmente aberta para a partida de volta. Principal responsável pela armação de jogadas do Fluminense, Paulo Henrique Ganso teve uma atuação discreta e foi substituído por Daniel nos minutos finais.

Após o empate em Lucas do Rio Verde, o time tricolor vai encarar o Flamengo no sábado em clássico marcado para começar às 19 horas. No mesmo Maracanã que abrigará este duelo, Vasco e Bangu se enfrentarão no domingo pela outra vaga na decisão.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 0 X 0 FLUMINENSE

LUVERDENSE – Edson; Da Silva, Lucas Gama, Hélder e Jefferson Recife; Moisés Lorran (Lineker) e Kauê (Júnior Lemos); Lucas Braga, Igor Leandro e Wilson Júnior (Dionathan Abu). Técnico: Júnior Rocha.

FLUMINENSE – Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Ezequiel (Dodi); Caio Henrique, Bruno Silva e Ganso (Daniel); Luciano, Yony González (João Pedro) e Everaldo. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Hélder (Luverdense); Matheus Ferraz, Nino, Caio Henrique e Bruno Silva (Fluminense).

RENDA – R$ 85.935,00.

PÚBLICO – 2.142 pagantes (2.367 total).

LOCAL – Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).