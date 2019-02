Antes de pegar Dortmund, Pochettino diz que Tottenham pode vencer todos os jogos

Apesar dos desfalques recentes para escalar o Tottenham, o técnico argentino Mauricio Pochettino não perde a confiança para a disputa do restante da temporada. Nesta quarta-feira, em casa, o time de Londres vai enfrentar o Borussia Dortmund, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, competição que ocorre paralela ao Campeonato Inglês.

“Eu realmente acredito que podemos vencer todos os jogos, mas sabemos que esse é um torneio difícil. Vamos enfrentar uma equipe que está no topo do Campeonato Alemão. Com todo respeito a quem formos encarar, sempre cremos que podemos bater qualquer adversário”, afirmou o treinador nesta terça-feira.

Passadas 26 partidas, o Tottenham está em terceiro lugar no Campeonato Inglês com 60 pontos, a cinco do Liverpool e a seis do Manchester City, líder do torneio com um jogo a mais disputado. Na Alemanha, o Borussia Dortmund está na primeira posição com 50 pontos, cinco de vantagem para o Bayern de Munique, o segundo colocado depois de 21 rodadas.

“Vi há alguns dias que, desde dezembro, temos a melhor campanha na Inglaterra. Isso por si só é uma prova da qualidade desse elenco”, afirmou Pochettino, que só poderá contar com Harry Kane em março, após lesão no tornozelo sofrida pelo atacante, em janeiro. Nos últimos meses, o treinador argentino também teve de lidar com os desfalques de Lucas Moura, Victor Wanyama e Eric Dier, machucados, além da ausência de Heung-min Son durante a campanha da Coreia do Sul na Copa da Ásia.

Sobre o Borussia Dortmund, Pochettino destacou o alto nível do atacante inglês Jadon Sancho, de apenas 18 anos, que trocou o Manchester City pelo clube alemão. “Não me surpreende. Ele já mostrava qualidade nas categorias de base, tanto de clube quanto de seleção. Há alguns anos já se discutia que ele era uma promessa gigante de se tornar um jogador muito bom”, comentou o argentino.