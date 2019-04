Antes de estreia, Rio Branco tenta acertar pontaria

Às vésperas do clássico contra o União Barbarense, o Rio Branco tenta melhorar a pontaria. O técnico Raphael Pereira detectou problemas de finalização nos jogos-treino e, portanto, fez os atletas “calibrarem” o pé nesta quarta-feira. A atividade aconteceu no campo do Centro Cívico, em Americana.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Os jogadores treinaram arremate por baixo e pelo alto, após levantamento dos laterais. Cada acerto era elogiado pelo treinador, que, além dos chutes, também avaliava os cruzamentos. Na sequência, o elenco praticou cobranças de pênalti.

“Arremate próximo da área, finalizações… Tem de ir trabalhando sempre, porque essa é uma situação rotineira nos jogos. Então, é sempre bom trabalhar toda semana”, disse Pereira.

O dérbi será a estreia do Tigre no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. A partida está marcada para este sábado, às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nesta quarta, ainda houve um coletivo em campo reduzido. Durante o treino, Pereira incentivava os jogadores a adiantarem a marcação e roubarem a bola já no campo de ataque.

No entanto, o técnico espera outra postura diante do União, por tratar-se de um jogo fora de casa. Ele também jogou o favoritismo para o rival. “O adversário está jogando no campo dele. Então, as iniciativas e ações são todas dele. O favorito é ele”, comentou.

AGENDA. O confronto é válido pela segunda rodada da competição. Na primeira, o Rio Branco estava de folga, enquanto o Leão da 13 perdeu por 1 a 0 para a Itapirense, na condição de visitante.

As duas equipes da RPT (Região do Polo Têxtil) estão no Grupo 3, assim como Independente de Limeira, Itapirense, XV de Jaú, Brasilis e Jaguariúna. Os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase.

Nesta quinta, o Rio Branco vai treinar apenas no período da tarde, no estádio Décio Vitta. Até o fim da semana, Pereira também pretende ajustar as jogadas de bola aérea, tanto defensiva como ofensiva.