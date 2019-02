Antes de encarar o Barcelona, Lyon bate Guingamp e se consolida em 3º no Francês

Em seu último jogo antes de encarar o Barcelona no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Lyon venceu o Guingamp por 2 a 1, nesta sexta-feira, em casa, e se consolidou na terceira posição do Campeonato Francês.

Com o triunfo obtido nesta abertura da 25ª rodada da competição, o Lyon foi aos 46 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Saint-Étienne, quarto colocado, que no domingo fechará esta jornada do torneio contra o líder Paris Saint-Germain, também atuando como mandante, às 18 horas (de Brasília).

No duelo desta sexta, o Lyon abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com um gol de Martin Terrier. Pouco depois, aos 21, o camaronês Felix Eboa Eboa deixou tudo igual para o Guingamp. Porém, ainda na etapa inicial, aos 35, Nabil Fekir balançou as redes para os anfitriões com um belo chute de fora da área e garantiu o triunfo por 2 a 1.

O resultado foi importante para dar mais confiança ao Lyon, que desafiará o favoritismo do Barça na próxima terça-feira, às 18h (de Brasília), na abertura do mata-mata continental entre os dois clubes – o confronto de volta que definirá uma vaga nas quartas de final será no dia 13 de março, na Espanha.

Assim, o Lyon também se aproximou do vice-líder Lille, que tem 49 pontos e no domingo enfrenta o Montpellier, em casa. Já o Guingamp estacionou nos 14 pontos e amarga a lanterna da tabela. No outro duelo que abriu a 25ª rodada nesta sexta, o Nîmes derrotou o Dijon por 2 a 0, também como mandante, e assumiu a nona posição, com 36 pontos. O rival derrotado tem 20 e está logo acima da zona de rebaixamento, em 17º.