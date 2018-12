Antes de decisão, Lucho González renova com Atlético-PR até 2019

Lucho González vai permanecer por mais um ano no Atlético Paranaense. Às vésperas da decisão da Copa Sul-Americana, a diretoria do clube rubro-negro anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do veterano meia argentino, que passa a ter vínculo válido até 31 de dezembro de 2019.

O argentino, de 37 anos, está no Atlético-PR desde setembro de 2016. Desde então, Lucho González disputou 103 partidas pelo clube, com sete gols marcados, 41 vitórias, 31 empates e 31 derrotas. E vem sendo uma referência da equipe,

Multicampeão, Lucho González já conquistou 24 títulos na sua carreira, sendo uma delas da Libertadores, de 2015, competição que disputou seis vezes. Nesta quarta-feira, então, vai jogar em busca da 25ª taça como profissional e da classificação para a sua sétima Libertadores.

Para isso, o Atlético-PR precisará vencer o Junior Barranquilla, quarta-feira, na Arena da Baixada, no jogo de volta da decisão da Copa Sul-Americana. A primeira partida, disputada na Colômbia, terminou empatada por 1 a 1.

Na manhã desta segunda, o elenco realizou o penúltimo treinamento antes da partida decisiva. No CT do Caju, os jogadores acompanharam vídeos preparados pela comissão técnica, além de terem realizado um trabalho tático, com o treinador Tiago Nunes realizando ajustes na escalação.

Na tarde desta terça, o elenco faz o último treino antes da partida decisiva. Mas esse trabalho ocorrerá na Arena da Baixada, palco da finalíssima da Sul-Americana.