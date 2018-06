Andrés Sanchez diz que Corinthians vai ‘engrenar’ após a Copa do Mundo

Andrés Sanchez está empolgado com o futuro do Corinthians. O presidente do time alvinegro diz que acredita que a equipe paulista irá engrenar no retorno do Campeonato Brasileiro, após a paralisação do torneio para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

“Vamos ter paciência. O torcedor sabe que vai ser difícil, mas sabe que depois da parada vai engrenar”, comentou o dirigente, em entrevista dada em Luque, no Paraguai, onde foi acompanhar o sorteio dos confrontos da Copa Libertadores.

O dirigente ainda explicou que espera ver o time aproveitando o período sem jogos para descansar e recuperar quem está com problemas físicos.

“Para o Corinthians é importante, principalmente em relação à parte da comissão técnica. Tivemos jogadores que fizeram cirurgia, perdemos Jadson… até para o treinador se adaptar ao grupo. Temos doze jogadores fora, ou por lesão ou convocação, é difícil”, disse, ao citar o técnico Osmar Loss, ainda em início de trabalho em sua nova função.

O curioso na declaração de Sanchez é que ele deu a entender que Jadson não deve mais atuar até a parada da Copa. Entretanto, o clube ainda trata a presença do meia como dúvida no clássico com o Santos, quarta-feira, na Arena Corinthians, em rodada do Brasileirão. A chance dele estar em campo é pequena, mas ainda não houve a confirmação do veto.