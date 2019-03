Andrés Sanchez deve receber alta nesta terça e continuar recuperação em casa

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, deve receber alta hospitalar nesta terça-feira. De acordo com o médico Jorge Kalil, diretor-adjunto de futebol do clube, o mandatário apresenta quadro estável.

“Os dados vitais estão dentro da normalidade. Possível alta hospitalar amanhã (terça-feira) em ótimas condições clínicas, laboratoriais e exames de imagens muito próximos de parâmetros habituais e naturais”, informou o dirigente.

Apesar de deixar o hospital, o presidente corintiano deverá ainda ficar por mais um tempo fora das atividades do clube. Andrés continuará a recuperação em casa e será avaliado diariamente por Kalil para saber quando terá condições de voltar ao trabalho. Enquanto ele ficar de fora, quem segue no comando interino do Corinthians é a primeira vice, Edna Murad.

Andrés, de 55 anos, está internado desde quinta-feira no Hospital São Luiz, em São Paulo, por causa de uma encefalite viral. Ele sofreu um mal-estar na noite de quarta. Encefalite viral é uma inflamação no sistema nervoso central que causa fortes dores de cabeça, febre e até convulsões. O tratamento exige medicação, repouso e ingestão de líquidos.

Andrés estava trabalhando normalmente e também participou de alguns bailes de carnaval ao lado de amigos, como o ex-jogador Ronaldo, no último fim de semana. Recentemente, o presidente corintiano viveu momentos conturbados na gestão do clube com a saída de Luiz Paulo Rosenberg da área de marketing, que pediu demissão após pressão dos conselheiros. O presidente passou a acumular a função e ainda não definiu novo nome para cuidar das ações voltadas ao gerenciamento da marca do clube.

REAPRESENTAÇÃO – O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira após o empate sem gols com o Santos pela décima rodada do Campeonato Paulista. Os titulares fizeram trabalho de regeneração. Nesta terça, o elenco viaja para Fortaleza de olho no duelo contra o Ceará, quarta-feira, no jogo de ida pela Copa do Brasil.