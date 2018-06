Andrés ironiza possível duelo com Palmeiras: ‘Vamos ver se não vai ter chororô’

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, ironizou o Palmeiras sobre um possível confronto contra o rival nas quartas de final da Copa Libertadores. Os clubes caíram do mesmo lado da chave nos mata-matas. “Se o Palmeiras passar, vai ser um grande duelo em São Paulo. Vamos ver se não vai ter chororô”, disse o mandatário corintiano à FOX Sports, logo após o sorteio realizado pela Conmebol nesta segunda-feira, na sede da entidade, no Paraguai, que definiu os duelos das oitavas de final da competição.

A declaração de Andrés Sanchez mostra que os ânimos entre os clubes ainda estão aflorados por causa da decisão do Campeonato Paulista, em que o time alviverde reclamou efusivamente de suposta interferência externa em pênalti anulado no segundo jogo da final.

Já o presidente palmeirense, Maurício Galiotte, adotou discurso ameno. “Nós temos que jogar. O Palmeiras tem que se preocupar em estar bem preparado e a gente sabia que poderíamos pegar qualquer adversário, todos difíceis. Agora a concentração tem que estar em fazer bons jogos”.

Nas oitavas de final, o Corinthians pega o Colo-Colo, do Chile, e o Palmeiras encara o Cerro Porteño, do Paraguai. Caso ocorra o enfrentamento nas quartas, serão as sétima e oitava partidas entre os clubes pela Libertadores.

Nos seis jogos realizados na história, são três vitórias para cada lado. O desequilíbrio a favor do Palmeiras ocorre pelas eliminações do adversário em jogos decisivos. Em 1999, as duas equipes caíram no mesmo grupo. Na primeira fase, uma vitória para cada lado. E se encontraram novamente nas quartas de final. Mais uma vez, um triunfo para cada um, mas o Palmeiras despachou o rival alvinegro nos pênaltis.

Mais dois confrontos em 2000, desta vez na semifinal, com o time alviverde em busca do bicampeonato da competição e o Corinthians campeão do Mundial de Clubes da Fifa. Com uma vitória para cada lado, a disputa foi decidida também nas penalidades e o Palmeiras levou a melhor novamente.