André convoca gremistas e faz alerta: ‘Precisamos ter o espírito da Libertadores’

O atacante André convocou, nesta terça-feira, a torcida do Grêmio para o duelo decisivo desta quarta, às 21h30, na Arena, contra o Rosario Central, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, mas também fez um alerta aos seus companheiros, pedindo uma mudança de espírito em campo. Afinal, para seguir com chances de classificação às oitavas de final, o time gaúcho precisa vencer o clube argentino.

“Estamos confiantes de que será a hora da virada para o Grêmio, mas precisamos do torcedor. Mas nós jogadores precisamos ter o espírito da Libertadores para buscar o melhor resultado”, disse o atacante, que ganhou a titularidade, apesar da grande disputa por uma vaga no ataque da equipe gremista.

Perguntado se vai se preocupar com o resultado do confronto entre Universidad Católica e Libertad, no Chile, que também será realizado nesta quarta-feira, André afirmou que o mais importante é o Grêmio “fazer o seu papel”. “Os dois jogos vão ser ao mesmo tempo. Não podemos jogar aqui e pensar lá. Se não fizermos o nosso papel, nada vai adiantar.”

André também falou da proximidade do primeiro jogo decisivo do Campeonato Gaúcho, domingo, diante do Internacional, no Beira-Rio. Mas assegurou que o foco neste momento é o duelo com o Rosário Central. “Sabemos da rivalidade e o que este jogo mobiliza na cidade, mas a partida do Rosario também é decisiva e precisamos nos concentrarmos nessa disputa em primeiro lugar.”

O técnico Renato Gaúcho não anunciou o time que vai a campo, após o treino desta terça-feira à tarde, no CT Luiz Carvalho. A escalação só será divulgada momentos antes da partida. Mas o time deve jogar com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

Com apenas um ponto somado em três partidas, o time gremista precisa vencer para não correr o risco de ser eliminado com duas rodadas de antecedência, pois o Libertad, do Paraguai, lidera a chave com nove pontos e a Católica, no segundo lugar, já somou seis. Essas duas equipes se enfrentam na quarta-feira, em Santiago, e uma vitória dos donos da casa obrigará o Grêmio a chegar aos quatro pontos para se manter com chances de classificação às oitavas de final nas duas jornadas finais deste grupo.