Anderson Ceará rompe ligamento do joelho e desfalcará Santos por longo período

Recém-promovido ao elenco profissional do Santos, o meia Anderson Ceará terá que superar um complicado obstáculo logo nesse início de carreira. O jogador de apenas 19 anos sofreu o rompimento de um ligamento do joelho direito, conforme anunciou o clube alvinegro.

Anderson Ceará sofreu a lesão no jogo-treino da última quarta-feira, contra o Taboão da Serra. Ele será operado já nesta sexta, em São Paulo, e, posteriormente, voltará ao Santos para realizar o trabalho de fisioterapia.

O clube não revelou qual o ligamento lesionado por Anderson Ceará e explicou que não há previsão para seu afastamento. Pela gravidade do problema, porém, a tendência é que o jogador perca todo o Campeonato Paulista do ano que vem.

Anderson Ceará havia sido promovido ao elenco principal na semana passada e tido sua primeira oportunidade diante do Botafogo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista, aliás, fecha sua participação na competição no domingo, diante do Sport, na Ilha do Retiro.