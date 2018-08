Americanense Gléguer brilha na Coreia do Sul

Fora dos gramados há sete anos, o ex-goleiro Gléguer Zorzin tem se aventurado como técnico no outro lado do planeta, na Coreia do Sul. O americanense treina o Siheung City, time que está em primeiro lugar na terceira divisão nacional. Em entrevista ao LIBERAL, ele afirmou que quer passar mais um tempo no país, mas que pretende, futuramente, trabalhar num clube “grande” do Brasil.

“É claro que tenho a pretensão de voltar para o Brasil, de trabalhar em grandes clubes aí. Mas, primeiro, acho que tenho de aprender um pouco mais”, comentou. Foto: Divulgação

Na Coreia do Sul, porém, a vida de treinador é bem diferente do que era no Brasil. No país asiático, o técnico incorpora a figura do ‘manager’, que também executa outras funções no clube.

“Aqui o treinador é uma espécie de manager, que faz de tudo um pouco. É gerente, diretor. A gente é praticamente tudo aqui, organiza praticamente todos os treinos, organiza todo o planejamento de viagem, de logística. Então é tudo o treinador que decide”, disse.

Nos treinamentos, o técnico passa a ser uma espécie de supervisor. Os exercícios são aplicados pelos auxiliares. “Você, basicamente, observa, escolhe os melhores e escala. Em dia de jogo, já é um pouco mais parecido com o Brasil, com preleções, parte tática”, contou. Foto: Divulgação

O ex-goleiro está na Coreia do Sul há dois anos, desde que foi contratado pelo Siheung City para o cargo de auxiliar. Quando o treinador da época deixou o clube, Gléguer assumiu o comando provisoriamente. Com ele à frente, o time conseguiu resultados que agradaram. A diretoria, então, decidiu efetivar o americanense no comando.

Neste ano, Gléguer vive seu melhor momento na equipe. O Siheung City tem 34 pontos na terceira divisão coreana, com uma campanha de 11 vitórias, um empate e duas derrotas. O título da competição seria inédito na história do clube, que lidera a classificação com três pontos de vantagem para o segundo colocado.

“A gente sabe, né? Quando tem título, essas coisas, você acaba entrando para a história do clube. E esse é o meu pensamento”, declarou. Ainda restam mais seis rodadas até o fim do campeonato e os dois melhores classificados sobem de divisão.

No país, o ex-goleiro tem encontrado dificuldade apenas no idioma. No entanto, ele tem intérpretes que o ajudam no dia a dia. “A língua coreana é, realmente, muito complicada. São dois dialetos. Para você conversar com uma pessoa mais nova, é de um jeito. Pra você falar com um mais velho, é outro jeito”, apontou.

Gléguer destacou, porém, que tem gostado da Coreia do Sul, sua nova casa. “País maravilhoso de se viver, com segurança, educação”, finalizou.