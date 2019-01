Americana tem torneio inédito a partir do dia 26

Americana passa a ter um novo torneio de futebol amador: a 1ª Copa União Sierra Bravo. A competição, que também vai contar com equipes de Santa Bárbara d’Oeste, terá início no próximo dia 26. A abertura será no Centro Cívico, às 16 horas.

Dezoito equipes confirmaram participação na disputa: Descubra, Predador, Biasi, Unidos Guanabara, Unidos da Linha, Talismã, São Fernando Sub-20, Arsenal, Laranjeiras, Santa Fé, América Barbarense, Unidos do Pérola, Bela Vista, Resenha, Unidos do Bertoni, Mirandola, São Jorge e Quebra Canela. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Na primeira fase, há três grupos de seis times. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final. O encerramento está marcado para 24 de março.

Segundo Danilo Chinellato, presidente do Descubra e um dos organizadores, o torneio surge como um complemento do calendário da LAF (Liga Americanense de Futebol), entidade responsável pela realização do Campeonato Americanense de Futebol.

Em 2018, a competição municipal ocorreu no segundo semestre. “Gostaríamos de dar oportunidade para os times da região se manterem ativos por mais tempo. Existem outros campeonatos, mas a demanda de time é grande”, disse.

De acordo com ele, o impacto dessa primeira edição deve definir o futuro da Copa União Sierra Bravo. “É um projeto piloto. Se der certo e os times gostarem, podemos manter, até porque a organização é feita pelos próprios times, sem nenhum fim lucrativo. Todo dinheiro arrecadado é revertido para o próprio campeonato”, afirmou.

Chinellato informou que somente a abertura do torneio vai acontecer num sábado. Os outros jogos serão aos domingos, no período da manhã, nos campos do Torino e dos bairros São Luiz, Guanabara, Parque Novo Mundo e São Manoel. As semifinais e a grande final ocorrem no Centro Cívico.