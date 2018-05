América-MG quer mostrar força para manter sua invencibilidade no Independência

Apesar da eliminação do América-MG na Copa do Brasil após o empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, na última quarta-feira, a boa atuação do time redobrou o ânimo de todos no clube para a manutenção de invencibilidade em casa e a boa posição no Campeonato Brasileiro, onde soma 10 pontos – nove deles conquistados em Belo Horizonte. Neste domingo, pela sétima rodada, recebe o São Paulo, às 19 horas, no estádio Independência.

“Nosso time saiu fortalecido da Copa do Brasil porque caímos de pé e diante de um grande adversário. O time está mais canchado, mais cascudo. Agora é manter o foco só no Brasileiro, aproveitando o fator casa para somar pontos”, disse o técnico Enderson Moreira.

O pensamento também bate com o discurso, quando ele mostra muito conhecimento sobre o seu próximo adversário. “Nós sabemos que o São Paulo não virá para se defender somente. Deve propor o jogo também, vem para jogar. O Aguirre tem muitas variações táticas e isso causa muita dificuldade para os adversários. Vamos avaliar, analisar e tentar fazer com que tudo ocorra da melhor maneira possível”, prometeu, com tranquilidade, Enderson Moreira.

Na última rodada, também jogando dentro de casa, o time conseguiu uma importante vitória em cima do Botafogo por 1 a 0, com gol de Juninho. Agora busca a sua quarta vitória diante do seu torcedor. O técnico mineiro aprovou a atuação em São Paulo e deve manter a mesma formação – exceção feita ao goleiro João Ricardo, vetado pelos médicos.

João Ricardo foi diagnosticado com lesão grau 2 no adutor da coxa direita. O jogador sentiu incômodo no local durante a partida em São Paulo e foi avaliado após o retorno para Belo Horizonte. Jory deve ser o titular. Ele atuou na estreia do time na competição, na vitória por 3 a 0 sobre o Sport.

A boa notícia vinda do departamento médico é a liberação do volante Zé Ricardo, que já participou dos treinos da última sexta-feira e sábado, podendo ser opção no banco de reservas. Enquanto isso, o zagueiro Lima cumpriu mais um dia de recuperação no joelho direito.