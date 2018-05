América-MG fica sem Leandro Donizete, mas tem a volta do experiente Christian

O técnico Enderson Moreira finalizou nesta quarta-feira a preparação para enfrentar o Corinthians, em partida marcada para esta quinta-feira, às 18 horas, na Arena Corinthians, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Leandro Donizete. Com dores na coxa esquerda, o volante sequer viajou para São Paulo.

Já a principal dúvida gira em cima de Rafael Moura. Autor do gol da derrota para o São Paulo por 3 a 1, o atacante sofreu um entorse no quadril e será novamente avaliado antes do duelo para saber se tem condições de jogo. No entanto, a expectativa é que inicie como opção no banco de reservas.

Enderson Moreira não fez mistério e definiu durante o treino os prováveis substitutos. O volante Christian, ex-Corinthians, compôs o meio de campo, enquanto que Judivan se juntou a Aderlan e Luan no setor ofensivo. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o zagueiro Rafael Lima treinou normalmente, mas no time reserva. Assim, Messias e Matheus Ferraz continuam entre os titulares, como também o goleiro Jori no lugar de João Carlos, machucado.

Com a volta do experiente Christian, há a esperança de que a marcação ganhe força. Ele vai enfrentar o meia corintiano Rodriguinho pela primeira vez. “Não tive a oportunidade de jogar com ele, pois ainda estava na base na época. Mas ele é um grande jogador. Nós faremos de tudo para não deixar espaço para ele jogar”, garantiu.

O discurso de Enderson Moreira é para todos terem muita atenção na marcação e trazer um bom resultado da capital paulista, capaz de apagar a derrota em casa sofrida para o São Paulo no último domingo. Com 10 pontos, o time mineiro ocupa posição intermediária e tem como objetivo se manter o mais longe possível longe da turma do rebaixamento.