América-MG espera por Rafael Moura, mas pode reforçar o meio contra o Grêmio

O América-MG não teve muito tempo para se recuperar da derrota no clássico contra o Atlético Mineiro, na última quinta-feira, e agora se sente na obrigação de buscar um resultado positivo diante do Grêmio, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre. O técnico Enderson Moreira fala em fazer mais um jogo de superação para conquistar pontos importantes antes da paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo na Rússia.

Mas a campanha mineira é regular, com 13 pontos e sem correr risco de cair para a zona de rebaixamento nesta 11.ª rodada. Este é o principal objetivo de Enderson Moreira. “Não queremos ficar na parte debaixo da tabela. Perdemos um jogo importante, porém vamos ter outro que também vale três pontos. É preciso manter o foco sempre na frente”, avisou.

A esperança do técnico é pela volta de Rafael Moura no ataque. Mesmo cobiçado pelo Vitória, o atacante treinou na última sexta-feira, parece recuperado de lesão muscular e seria importante para suprir uma baixa certa: a de Luan. Este voltou no clássico, mas sentiu de novo um incômodo na coxa esquerda e foi vetado pelos médicos.

Mas a ausência destes atacantes pode encaminhar o técnico a escalar mais um meio-campista, reforçando o sistema de marcação. Juninho e Gerson Magrão brigam por esta provável vaga aberta. Outra baixa certa é o lateral-direito Norberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. O seu substituto imediato é Aderlan. As outras baixas já estavam contabilizadas por lesões: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Lima, o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Matheusinho.