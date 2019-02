América-MG e Cruzeiro empatam sem gols e Atlético-MG vira líder do Mineiro

Com pouco mais de 30 minutos de atraso, por causa da forte chuva que atingiu a cidade de Belo Horizonte, América-MG e Cruzeiro empataram por 0 a 0, neste domingo, no estádio Independência, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O resultado não foi bom para ninguém, pois os dois times perderam a liderança para o Atlético-MG, que no sábado havia vencido o Tupi por 2 a 0.

Com o resultado no clássico, o América-MG agora é o vice-líder com 15 pontos, e o Cruzeiro vem logo abaixo com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior. Já o Atlético-MG lidera a competição com 16 pontos.

O árbitro Ronei Cândido Alves foi quem tomou a decisão minutos antes do início do confronto, marcado para às 17 horas. Com várias poças de água, a arbitragem chegou a fazer testes no local, mas o gramado ficou impraticável pouco antes da partida. O regulamento permite que o jogo seja atrasado por 30 minutos inicialmente e, depois, por mais 30 minutos. Se não houvesse melhora do estado do campo, o jogo poderia ser adiado.

Com o gramado pesado por conta da chuva, as duas equipes fizeram um jogo sem grandes emoções. O primeiro tempo foi bastante disputado, porém com poucas finalizações. Apesar da melhor qualidade técnica, o Cruzeiro criou boas investidas, mas errou na hora de definir as jogadas. Já o América-MG cresceu na partida e encontrou mais facilidade para chegar ao seu ataque. No segundo tempo, o ritmo despencou, as alterações do técnico cruzeirense Mano Menezes não surtiram efeito e o duelo terminou sem gols.

O destaque da partida ficou por conta de Neto Berola, nome do América-MG no primeiro tempo da partida. Escalado na ponta direita, o atacante criou boas chances de marcar, mas falhou nas finalizações. Pelo Cruzeiro, Sassá foi pedido pela torcida durante quase todo o segundo tempo. O atacante entrou na vaga da Raniel, que não teve bom desempenho, e nem sequer finalizou contra o gol de Fernando Leal.

Para a partida, Mano Menezes não pode contar com o meia Thiago Neves, por conta de um estiramento na panturrilha direita. Há a expectativa de retorno no jogo contra o Huracán, pela Copa Libertadores, no dia 7 de março, na Argentina. Fred também foi desfalque na partida, depois de sentir um desconforto na coxa direita durante a partida contra o Tupynambás, no último domingo.

A partida contra o América-MG teve uma marca especial para o Mano Menezes. Foi o jogo de número 200 do treinador no comando do Cruzeiro.