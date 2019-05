América-MG demite Givanildo Oliveira e técnico é 1º a perder emprego na Série B

Givanildo Oliveira é o primeiro técnico a perder o emprego na Série B do Campeonato Brasileiro. O experiente treinador não resistiu às duas derrotas sofridas nas rodadas iniciais da competição e foi demitido do comando da América-MG na noite de terça-feira, pouco depois de a equipe ser derrotada por 1 a 0 pelo Botafogo-SP no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O revés ocorreu justamente no dia em que o América completou 107 anos. Givanildo já vinha de tropeço na estreia, na qual sua equipe foi batida pelo Operário-PR por 1 a 0 em Ponta Grossa.

Com 70 anos, Givanildo Oliveira é só mais uma vítima da rotatividade de técnicos do América-MG. O clube começou 2018 com Enderson Moreira, mas o treinador foi desligado em junho, durante o Campeonato Brasileiro. Ricardo Drubscky, até então diretor de futebol, assumiu o time durante a parada para a Copa do Mundo, mas foi substituído por Adílson Batista. Depois de dez jogos sem vencer, ele também foi demitido.

Givanildo assumiu o América-MG em novembro do ano passado e não conseguiu evitar o rebaixamento na Série A. Ainda assim, teve seu contrato renovado com a promessa de brigar pelo título da segunda divisão deste ano. No Campeonato Mineiro o clube fez boa campanha, mas caiu na semifinal para o Cruzeiro, que mais tarde foi campeão. Na Série B, grande objetivo da temporada, a equipe ainda não engrenou neste início de campanha e emendou duas derrotas consecutivas.

O América-MG já avisou que ainda não tem planos para o próximo treinador. Na zona de rebaixamento da Série B, o clube só volta a atuar no dia 11 de maio, um sábado, contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela terceira rodada.