América-MG anuncia técnico Givanildo Oliveira para reta final do Brasileirão

O América-MG anunciou neste domingo o retorno do técnico Givanildo Oliveira, para comandar o clube até o fim do ano. A decisão foi tomada um dia depois da demissão de Adilson Batista, que neste sábado dirigiu a equipe na derrota por 1 a 0 para o Paraná, em casa, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Givanildo chega com a missão de tentar evitar o descenso do América-MG para a Série B. O time mineiro está em 18º lugar, portanto dentro da zona de rebaixamento, com 34 pontos ganhos.

O treinador será apresentado oficialmente nessa segunda-feira, quando conhecerá o elenco e já comandará o primeiro treino visando a partida dessa quinta-feira, às 21 horas, contra o Internacional, fora de casa.

Essa será a quinta passagem de Givanildo pelo América-MG, com destaque para as campanhas do título da Série B, em 1997, da Série C, em 2009, e do Campeonato Mineiro, em 2016. Em 235 jogos, o treinador conquistou 114 vitórias, 63 empates e 58 derrotas no comando do clube mineiro.