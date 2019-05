América-MG anuncia acerto com o técnico Maurício Barbieri

O América-MG está de treinador novo. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube mineiro oficializou a contratação de Maurício Barbieri para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

O acordo foi selado nesta segunda-feira, em uma reunião do treinador com a diretoria no CT Lanna Drummond, em Belo Horizonte. O contrato entre as partes tem duração até o fim de 2019. Maurício Barbieri estava sem clube desde que deixou o Goiás no mês passado.

No América-MG, Barbieri chega para substituir Givanildo Oliveira, que foi demitido na semana passada após a derrota para o Botafogo-SP, por 1 a 0, no Independência, pela segunda rodada da Série B. O time perdeu as duas partidas que fez até aqui na competição.

Natural de São Paulo, Barbieri tem 37 anos e iniciou sua carreira de treinador em 2013 no Red Bull Brasil, onde ficou por três temporadas. Depois, passou por Guarani, Desportivo Brasil, Flamengo e Goiás.

A estreia do novo treinador será no sábado, quando o América-MG enfrentará o Criciúma, às 11 horas, no Heriberto Hülse, pela terceira rodada da Série B.