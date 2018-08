Ameaçado pelo rebaixamento, Botafogo recebe o Sport no Engenhão

Separado por apenas três pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai entrar em campo às 21 horas deste sábado, no Engenhão, em confronto direto na briga contra o descenso. Se perder para o Sport, adversário na 21ª rodada do torneio, o time carioca será ultrapassado pelo rival.

O Botafogo só não pode terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento porque Vasco e Chapecoense vão se enfrentar, no domingo. No pior cenário possível, a equipe carioca pode cair para a 16ª posição, situação difícil em parte por causa da sequência recente de cinco partidas sem vitória.

O jejum começou na 16ª rodada, quando a equipe, que ainda era treinada por Marcos Paquetá, perdeu por 3 a 0 para o Internacional, fora de casa. Em seguida, uma vez com o interino Bruno Lazaroni e nas três últimas já sob o comando de Zé Ricardo, o Botafogo empatou dois jogos e perdeu dois.

“Nosso momento é difícil, mas creio que o caminho da vitória vai voltar rápido. Procuro me manter confiante para seguir ajudando a equipe”, disse o goleiro Saulo. O jogador foi titular nas últimas sete partidas porque Gatito Fernández se recupera de lesão no punho e Jefferson de fratura no tórax.

Contra o Sport, o volante Gustavo Buchecha e o lateral-esquerdo Moisés estão suspensos e darão lugar a Rodrigo Lindoso, recuperado de lesão, e Gilson. Joel Carli e Leo Valencia, poupados na última partida, devem retornar nos lugares de Yago e Jean. Os lesionados Renatinho, Kieza, João Paulo e Marcos Vinícius serão desfalques mais uma vez.