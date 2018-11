Ameaçada, Chapecoense encara jogo contra o Sport como ‘final’

Precisando pontuar nas últimas três rodadas do Brasileirão, o elenco da Chapecoense está tratando o confronto diante do Sport, nesta quinta-feira, como uma verdadeira final de campeonato. Para o jogo, o técnico Claudinei Oliveira faz mistério e não confirma a escalação, mas garante a disputa entre Doffo, Bruno Silva e Diego Torres no ataque.

“A questão dos centroavantes, vamos falar em números, o Leandro Pereira tem oito, o Wellington Paulista tem cinco e o Doffo tem três. São 16, a Chape tem 31 no campeonato, então mais da metade dos gols foram marcados por esses três atletas, não quer dizer que vão jogar, mas é lícito querer colocar em campo os que têm mais chances de balançar as redes”, justificou.

Além da dúvida no ataque, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, suspenso. Assim, Alan Ruschel e Roberto disputam a posição. A boa notícia é o retorno do volante Amaral, que cumpriu suspensão na última rodada. Com isso, Elicarlos deve voltar para o banco.

O treinador comentou sobre o clima de mistério adotado na semana. “Eu falei que não tenho hábito de fechar treinos, mas se fosse necessário, faríamos, porque temos que pensar na Chapecoense. É uma questão estratégica, uma decisão, temos que esconder. Ninguém vai fazer uma revolução na equipe, Alan Ruschel ou Roberto, Amaral ou Elicarlos, a questão do Doffo pensamos em alternativas”, completou.

Vindo de duas derrotas seguidas, a Chapecoense ocupa está na zona de rebaixamento, com 37 pontos ganhos. Já o Sport tem 38 pontos.