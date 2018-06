Amador de Santa Bárbara tem 3 times na briga pela semi

Três times vão brigar, neste sábado, por duas vagas nas semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. As equipes que estão na disputa são Holanda, Romano e Lado Leste. Todas elas entrarão em campo às 15h30, pela terceira e última rodada da segunda fase.

O Holanda é o líder do Grupo E, enquanto o Romano está em segundo lugar na chave. Cada um dos times tem quatro pontos. Os dois medirão forças no CEM (Centro Esportivo Municipal) Mirzinho Daniel, no São Francisco.

Com dois pontos, o Lado Leste jogará contra o União Aparecida, que não conquistou nenhum ponto nesta etapa e não tem mais chances. A partida será no CEM João Querubim Teodoro, no Santa Rita.No Grupo D, a situação já foi definida no sábado passado. O São Fernando e o Esmeralda garantiram lugar nas semifinais com uma rodada de antecedência, pois não podem mais ser ultrapassados pelo Bandeirantes e pelo PSV/Zabani.

Nesta fase do torneio, há duas chaves com quatro equipes cada. Os dois primeiros de cada grupo avançarão para o mata-mata.

3ª RODADA DA 2ª FASE DO CAMPEONATO BARBARENSE

23/06 (sábado)

CEM Mirzinho Daniel – São Francisco

15h30 Holanda x Romano

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

15h30 São Fernando x Bandeirantes

CEM João Querubim Teodoro – Santa Rita

15h30 União Aparecida x Lado Leste

Centro Social Urbano – Vila Sartori

15h30 Esmeralda x PSV/Zabani