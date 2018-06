Alvo de furtos, Décio Vitta está ‘à deriva’

Alvo de furtos, o estádio Décio Vitta não possui controle de acesso durante o dia e tem pontos que estão em estado de abandono. O local serve de alojamento para jogadores das categorias de base do Rio Branco. Há atletas, inclusive, menores de idade.

A reportagem esteve no local nesta quinta-feira (7), por volta das 14h30. O acesso foi pelo portão da Rua Vitório Furlan e, depois, pelo acesso da Avenida Carmine Feola. Em nenhum desses lugares havia supervisão.

Pela Vitório Furlan, o LIBERAL entrou de carro e estacionou próximo ao gramado. Em seguida, circulou a pé até o espaço que dá acesso às cabines de imprensa. Nessa área também fica a sala de troféus, que estava com a porta destrancada. Além disso, o campo apresentava sinais de falta de manutenção.

Na Carmine Feola, o portão para entrada de carro estava fechado, mas havia um portão menor aberto, pelo qual é possível entrar a pé. Essa entrada dá acesso ao local onde era a secretaria do estádio, que estava abandonada. No chão, havia jornal antigo, revistas, teclados de computador, entre outros objetos.

Por esse acesso, também é possível adentrar o alojamento, que conta com cerca de 30 atletas. Entre 10 e 12 deles são dos times Sub-15 e Sub-17, segundo Eder Duarte, advogado da área desportiva do Rio Branco e um dos coordenadores da base. O restante é do elenco Sub-20.

Nos arredores do alojamento, chuteiras à mostra e peças de roupa no varal e no chão, sem ninguém por perto. A reportagem andou até a área de lazer, que tem mesas de pebolim e tênis de mesa. Nesse caminho, o LIBERAL não se deparou com nenhuma pessoa. Além disso, havia mato alto em diferentes pontos do estádio.

FURTOS. Conforme o LIBERAL noticiou, no último dia 4, o vigia do local e dois jogadores da base detiveram um homem de 20 anos suspeito de cometer furto no estádio. Quando foi detido, ele trajava bermudas e tênis que, dias antes, teriam sido furtados de um atleta.

Entre 29 e 30 de maio, também foram furtados cabos de energia e um medidor de força. O vigia Jenailton Brasil ainda afirmou que, em outra oportunidade, foi furtada uma bicicleta de um jogador. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Menores de idade têm supervisão 24 horas, diz coordenador

O coordenador da base Eder Duarte afirmou que, no alojamento, os jogadores dos times Sub-15 e Sub-17 contam com supervisão de um funcionário durante 24 horas por dia.

“Temos um funcionário nosso que é o supervisor de alojamento. Ele fica o tempo todo, integral, com os meninos, justamente para vigiar, para a segurança deles. Se algum passar mal, ele está lá para acudir”, disse.

Ele ainda ressaltou que todos os atletas estão matriculados em escola e têm acompanhamento médico dentro do Rio Branco. “Passou mal, o Hospital Municipal atende a gente com cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), como tudo tem de ser feito”, declarou.

O presidente do clube, Valdir Ribeiro, destacou que funcionários do Tigre viram a entrada do LIBERAL no Décio Vitta. No entanto, a reportagem não viu ninguém quando acessou o local e nem foi abordada.

Segundo ele, há um vigia no estádio das 17 às 6 horas. Ele também apontou que o mato está em fase de corte e salientou que registrou boletim de ocorrência sobre os roubos. “Mas há a dificuldade de manter [o estádio]”, comentou.