Alunos da Camisa 1 visitam CT do São Paulo

Foto: Camisa 1 - Divulgação

Seis alunos da Escola de Goleiros Camisa 1 visitaram o CT (Centro de Treinamento) do São Paulo nesta sexta-feira, na capital. No local, eles acompanharam parte do treinamento dos goleiros, conversaram com os treinadores da posição e conheceram os arqueiros do time principal.

Os jovens que tiveram essa experiência são: Felipe Monteiro, Estevan Ribeiro, Cauã Lacerda, Enzo Gonçalves, Guilherme Rodrigues e Guilherme Barion. Eles conseguiram essa oportunidade por conta do desempenho no “Paredão do Mês”, uma competição interna que acumula pontos ao longo do ano, na Camisa 1.

No CT, eles falaram com os preparadores de goleiro Marco Antônio Trocourt e Octávio Ohl. O sexteto ainda tirou fotos e pegou autógrafos com os goleiros Sidão, Jean e Lucas Perri.

“Eu acho muito legal, porque eu posso pegar coisas deles e transformar no meu treino, transferir coisas boas para o meu treino, para poder me aperfeiçoar com goleiros profissionais”, disse Guilherme Barion.

Os alunos também aproveitaram a visita para conhecer toda a estrutura do CT Tricolor, um dos mais bem estruturados do Brasil, localizado na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.