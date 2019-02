Alojamento e gramado do União passam por reforma

O alojamento e o gramado do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, passam por reforma. A intenção do União Barbarense é que tudo esteja em ordem para o início da pré-temporada, marcado para o próximo dia 25. As informações foram divulgadas pelo clube nesta quinta-feira (14), por meio de nota.

No alojamento do elenco profissional, os quartos têm passado por pintura e outras melhorias que são necessárias. Os dormitórios ainda contarão com 15 novos beliches e 30 colchões, que foram adquiridos pela diretoria e vão substituir os móveis antigos. “Quando os atletas chegarem, vão encontrar o alojamento já pronto para recebê-los”, disse o diretor e supervisor de futebol, Danilo Boralli. Foto: Arquivo / O Liberal

Neste ano, as acomodações do Antonio Guimarães serão utilizadas apenas pelo time profissional. As categorias Sub-11 e Sub-13 contarão com atletas da região e não terão alojamento, enquanto as equipes Sub-15 e Sub-17 ficarão em São Paulo. O União não terá categoria Sub-20.

O Leão da 13 já contratou, ao todo, 15 atletas para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. Todos vão se apresentar ao clube, justamente, no dia 25.

O campo também recebe manutenção para que “esteja tudo em ordem para os treinos e, principalmente, para as partidas do campeonato”, de acordo com o União. O alvinegro informou que, para preservação do gramado, a equipe fará “alguns” treinamentos em campos municipais. A competição começa no fim de semana dos dias 6 e 7 de abril.