Allegri poupará Ronaldo, Bonucci e Chiellini no 200º jogo da Juve em seu estádio

O técnico Massimiliano Allegri confirmou nesta quinta-feira que deixará no banco de reservas Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini contra a Udinese, nesta sexta, em Turim, na partida número 200 da Juventus no Allianz Stadium, grande arena que foi inaugurada pelo clube em setembro de 2011.

O confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano tem certa importância histórica para o time, mas o treinador vai poupar estes três importantes jogadores visando o duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Atlético de Madrid, também em Turim.

E pesa para as ausências de Ronaldo, Bonucci e Chiellini da equipe titular o fato de que a Juventus está disparada na liderança da competição nacional, com 16 pontos de vantagem sobre o Napoli, atual segundo colocado. Ao comentar sobre o principal astro de sua equipe, Allegri adiantou: “Cristiano está à disposição, mas ficará no banco”.

O treinador ainda confirmou que o jovem atacante italiano Moise Kean, de 19 anos, será escalado como titular contra a Udinese e revelou que Douglas Costa, em processo final de recuperação de lesão, tem boa chance de poder ser relacionado para a partida contra o Atlético de Madrid. “Ele melhorou muito, não para jogar amanhã, mas sim para estar disponível para terça-feira”, disse o comandante, em entrevista coletiva.

E é inegável o fato de que os jogadores da Juventus já estão com a cabeça no confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após a derrota por 2 a 0 sofrida na partida de ida do mata-mata, no mês passado, na Espanha, a equipe italiana precisará buscar uma vitória por três gols de diferença para avançar à próxima fase da competição.

“Espero que os torcedores venham ao estádio amanhã, a Juventus está ganhando muitos jogos e precisamos do apoio deles sempre. Mais, além dos resultados passados, estamos prontos para buscar esta grande façanha. Temos tudo para poder consegui-la”, disse Allegri ao se referir ao duelo com a Udinese e também à missão que o seu time espera cumprir na próxima terça-feira.