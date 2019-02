Alisson pede foco e concentração ao Liverpool para superar o Bayern de Munique

Vice-campeão da última Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool inicia nesta terça-feira a fase de mata-mata da atual edição e tem pela frente um desafio complicado. Em casa, no estádio Anfield Road, o time de Liverpool recebe o Bayern de Munique, pela rodada de ida das oitavas de final. Contra o forte rival alemão, o goleiro brasileiro Alisson pede foco para a sua equipe.

“O Bayern é um dos principais clubes do mundo e tem provado a sua força com os últimos títulos da Bundesliga (Campeonato Alemão) e ótimas participações na Liga dos Campeões. O confronto envolve dois grandes elencos e são 10 títulos da Champions (Liga dos Campeões) em jogo, o que demonstra a grandeza desse confronto”, disse Alisson.

“Serão duas partidas bem equilibradas e acredito que a vaga será decidida nos detalhes. Esse primeiro duelo em casa é fundamental e precisamos entrar com muito foco e concentração do início ao fim para conseguirmos a vitória e ir para a Alemanha com alguma vantagem”, completou o goleiro brasileiro, que na temporada passada foi semifinalista com a Roma, derrotada justamente pelo Liverpool.

Titular absoluto do Liverpool, Alisson jogou todas as 26 partidas da equipe no Campeonato Inglês, passou 14 sem sofrer gol e lidera o quesito na competição. Com apenas 15 tentos tomados, o goleiro é um dos principais responsáveis por garantir ao clube a melhor defesa na Inglaterra.

Desde que chegou ao Liverpool, o brasileiro realizou 32 jogos, passou 16 sem sofrer gol, venceu 23 partidas, empatou cinco e perdeu apenas quatro.