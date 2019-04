Alisson defende Renato Gaúcho: ‘Que continue deste jeito, usando sua malandragem’

O meia-atacante Alisson saiu em defesa do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, que se envolveu em um incidente com o zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, no final do primeiro tempo do Gre-Nal do último domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na primeira final do Campeonato Gaúcho.

“Se o Renato conquistou o que conquistou, é pela experiência e inteligência que ele tem. Sabe lidar com situações desafiadoras. Que ele continue deste jeito, usando sua malandragem. Não faz isso para sacanear ninguém, é uma grande pessoa. É muito inteligente, que possa continuar nos ensinando e a gente possa colocar em prática também”, disse Alisson, que aproveitou para devolver a cutucada de Edenilson, volante do Internacional, para quem “Renato gosta de dar seu show”.

“Quando se tem Gre-Nal, não tem jeito, ainda mais uma final. A disputa vai estar ali, não só em jogadores, mas treinadores também. Os dois fazem de tudo para o time vencer. O Renato está ali com a gente, nos orienta, nos motiva. Às vezes, o Odair (Hellmann) faz essas coisas também. Que eles fiquem falando e a gente possa continuar jogando, mostrando nosso futebol, que é o que sabemos fazer”, disse o meia-atacante.

Os jogadores do Grêmio retornaram aos treinamentos nesta segunda-feira à tarde. A grande novidade foi a presença do atacante Luan, que treinou pela primeira vez com o grupo após trabalho de reforço muscular de 10 dias. Os titulares no clássico, que terminou empatado sem gols, fizeram um treino regenerativo na academia.

Nesta terça-feira, o treino está previsto para as 15h30, com a primeira parte fechada para a imprensa. O segundo Gre-Nal decisivo, que será o de número 420 na história, será nesta quarta, às 21h30, na Arena Grêmio. Quem vencer, leva a taça. Se houver qualquer empate, o título será decidido nos pênaltis.