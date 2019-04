Alisson alerta para força do Porto em casa e pede para Liverpool ‘impor o ritmo’

Embora o Liverpool tenha aberto a boa vantagem de 2 a 0 sobre o Porto no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o goleiro brasileiro Alisson, titular do time inglês, alertou nesta terça-feira para que a sua equipe não se iluda com o resultado ao projetar a partida de volta do mata-mata, que será nesta quarta, às 16 horas (de Brasília), no estádio do Dragão, em Portugal.

O jogador exaltou a força do time português quando atua em seu campo e pediu que a equipe inglesa mantenha o mesmo volume de jogo intenso exibido na vitória conquistada na semana passada.

“Nós conseguimos uma boa vantagem na Inglaterra, mas não dá pra achar que será um jogo fácil. Muito pelo contrário. O Porto é um dos clubes mais tradicionais da Europa e quando joga em casa é muito forte”, ressaltou Alisson, ciente de que a vaga nas semifinais ainda não foi assegurada pelo Liverpool.

“A gente tem a nossa característica e precisamos impor o nosso ritmo desde os primeiros minutos. É a típica partida que o foco precisa ser total e qualquer desatenção pode nos custar caro”, comentou o jogador, em declarações distribuídas pela sua assessoria nesta terça.

Por causa do triunfo de 2 a 0 obtido na semana passada, o time inglês poderá avançar à próxima fase até com uma derrota por 1 a 0 nesta quarta-feira. E, caso faça um gol, obrigará o Porto a ter de marcar ao menos quatro para seguir vivo na competição, tendo em vista o maior peso das bolas na rede fora de casa para efeito de desempate.