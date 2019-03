Alison corta o pé em treino e desfalca Santos contra o Novorizontino

O volante Alison, do Santos, está fora do jogo desta sexta-feira, contra o Novorizontino, às 20h30, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O jogador sofreu um corte no pé direito durante o treino desta quinta-feira à tarde e por este motivo não será relacionado para o jogo. Mas não será a única baixa do técnico Jorge Sampaoli para este duelo.

Já o atacante Derlis González, que não poderia enfrentar o Novorizontino por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, foi liberado após o treino desta quinta-feira para se apresentar à seleção do Paraguai, que fará amistosos contra Peru e México entre os dias 22 a 26.

Com a vaga já garantida nas quartas de final do Estadual, Sampaoli já avisou que deve poupar alguns titulares, mas não revelou os nomes.

O Santos tem a melhor campanha do Paulista neste momento, com 23 pontos, e figura na liderança do Grupo A. O Red Bull Brasil está com 21 pontos na mesma chave e hoje ostenta o segundo melhor desempenho do torneio, enquanto o Palmeiras, líder do Grupo B, vem logo atrás, com 19. Restam apenas duas rodadas para o fim da fase de classificação.