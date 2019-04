Alexandre Pato e Tchê Tchê participam de jogo-treino nesta terça

O atacante Alexandre Pato e o meia Tchê Tchê, novos reforços do São Paulo, devem ser testados nesta terça-feira em um jogo-treino que o clube vai realizar diante do São Caetano, no Centro de Treinamento da Barra Funda, na zona oeste da capital. A presença do meia Vitor Bueno não está confirmada.

Alexandre Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno foram contratados após o fim do período de inscrições no Campeonato Paulista. Por isso, eles não poderão ser escalados na decisão do torneio, neste domingo, diante do Corinthians, na Arena Corinthians. No jogo de ida, houve empate por 0 a 0. Os três serão utilizados apenas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Embora não possam ser escalados, os três estão participando ativamente do cotidiano do clube. No último domingo, eles estiveram no Morumbi. Na semana passada, participaram ainda do treino aberto realizado no estádio são-paulino, antes do jogo contra o Palmeiras.

O jogo-treino desta terça-feira, que deverá contar com a presença dos reservas, será realizado paralelamente à reapresentação do elenco titular, que teve folga nesta segunda após o primeiro jogo da final. Os titulares devem fazer um treino regenerativo.

A comissão técnica do São Paulo terá de administrar dois casos de lesão ao longo da semana: o atacante Pablo e o volante Lizieiro. Existe certo pessimismo com a escalação dos dois na decisão. Desfalque nos últimos dois jogos, o primeiro teve diagnosticado um problema de circulação sanguínea nas veias da panturrilha, o que exige um período de recuperação maior.

Liziero realizou exames médicos nesta segunda-feira para identificar o grau da lesão muscular na coxa esquerda. Os resultados não foram divulgados, mas as chances de recuperação são pequenas.