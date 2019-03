Alex Muralha é apresentado no Coritiba: ‘Oportunidade da minha vida’

Alex Muralha buscava uma segunda chance na carreira. Com 29 anos, o goleiro já passou por quase tudo no futebol: de convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite, até ser “exilado” pelo Flamengo no Japão. Apresentado pelo Coritiba nesta quarta-feira, o jogador quer construir uma nova história no futebol brasileiro, mas sabe que vai ter que lidar com a pressão por resultados.

“Vivi de tudo na minha vida. Dá para contar uma história. Fiz minha base aqui no Paraná. A gente acaba criando raízes aqui mesmo. Minha vida teve muitos altos e baixos, vivi momentos bons e ruins. Aqui, vai ser um desafio para mim, para poder jogar e mostrar quem eu sou para botar o Coritiba na primeira divisão. É a oportunidade da minha vida”, declarou Muralha, que está sem atuar desde outubro de 2018, ainda com o Albirex Niigata, do Japão.

Como não seria aproveitado por Abel Braga, o Flamengo cedeu o goleiro por empréstimo e ainda vai arcar com 80% do salário do jogador. Contratado no domingo, Alex já chega para ser titular do Coritiba no segundo turno do Campeonato Paraense. Wilson, ídolo do clube e titular da posição, sofreu uma lesão na mão e ainda tem seis semanas de recuperação: “Estou aqui para somar. Todo mundo junto, fazendo um bom trabalho”.

“Em relação ao (apelido) Muralha, é uma boa pergunta. Fui conhecido nacionalmente por um apelido que ganhei no Comercial-SP, a torcida fez uma bandeira com isso. Quando fui para o Figueirense, a imprensa pesquisou minha vida, eles descobriram essa bandeira e deram o apelido. Prefiro continuar com Muralha”, brincou o goleiro, que ainda falou sobre a pressão que vai ter que enfrentar com a volta ao futebol brasileiro.

“Se o Muralha faz um grande jogo, vai para cima. Se erra alguma coisa, já vão cair de pau. A gente vai apanhando, apanhando e, cada vez, vai ficando mais forte. Alguns perguntam: ‘Como você aguenta isso?’. É a minha vida. Enquanto tiver força e saúde, vou tocando minha vida”. O goleiro já estreia no próximo domingo, às 16 horas, contra o Cianorte no estádio Albino Turbay, pela primeira rodada da Taça Dirceu Krüger, o segundo turno do Estadual.