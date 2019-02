Alerrandro brilha e Atlético-MG derrota Villa Nova em casa no Estadual

Em tarde inspirada do atacante Alerrandro, o Atlético Mineiro derrotou o Villa Nova por 3 a 0 e sustentou a vantagem na liderança do Campeonato Mineiro. Os comandados do técnico Levir Culpi dominaram o duelo com tranquilidade, com gol logo aos três minutos de jogo e grande atuação de Alerrandro, autor de dois gols na partida válida pela oitava rodada.

O triunfo no Independência levou o Atlético aos 19 pontos, sem qualquer chance de ser superado nesta rodada do Estadual. O Villa Nova estacionou nos cinco pontos, na 10ª colocação, na beira da zona de rebaixamento.

Cada vez mais embalado no Mineiro, o Atlético não deu qualquer chance ao rival. O favorito se impôs em campo logo aos 3 minutos, após cobrança de escanteio na área. Leonardo Silva escorou de cabeça, meio desajeitado, na primeira trave, e a bola sobrou livre para Alerrandro, que só completou para as redes.

Confiante, o atacante quase anotou o segundo aos 29, quando recebeu grande lançamento, parou na defesa, mas conseguiu dar belo passe para Carlos César, que pegou mal e mandou para fora. Recuado, o Villa Nova só conseguiu ameaçar uma vez no primeiro tempo, aos 24, quando Luiz Fernando cruzou rasteiro e Elias encheu o pé e parou na defesa.

No segundo tempo, Alerrando voltou à carga. Aos 12, Alessandro Vinícius finalizou rasteiro, o goleiro Georgemy deu rebote e Alerrando, bem posicionado na área, só empurrou para as redes.

O terceiro gol veio 15 minutos depois. Hulk arrancou pela esquerda, em direção à linha de fundo, e cruzou para Terans, que se antecipou à marcação e anotou o terceiro gol do Atlético.

O gol de honra do Villa Nova veio aos 42 minutos, em cobrança de pênalti. E Elias precisou cobrar duas vezes para confirmar o gol porque, na primeira finalização, o árbitro considerou que o jogador fez a proibida paradinha no momento do chute.

Nos instantes finais, o time visitante tentou esboçar pressão sobre a defesa atleticana, mas Léo Silva e Iago Maidana contiveram o breve ímpeto dos rivais para confirmar a sexta vitória atleticana no campeonato, diante de 13.473 torcedores no Independência.