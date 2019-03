Alemanha supera momento ruim e mostra força para derrotar a Holanda em Amsterdã

A Alemanha voltou a mostrar neste domingo a força que tem para conquistar vitórias importantes, que culminaram nos últimos anos com os títulos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2017. Mesmo jogando fora de casa, em Amsterdã, contra uma Holanda em ascensão, os alemães superaram o momento ruim e venceram por 3 a 2, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, em sua estreia pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

O triunfo deste domingo foi o primeiro válido por uma competição oficial desde o dia 23 de junho de 2018, quando superou a Suécia por 2 a 1, no sufoco, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na Rússia. Desde então, caiu no Mundial no jogo seguinte com a derrota para a Coreia do Sul e foi “rebaixado” para a segunda divisão da Liga das Nações, no segundo semestre do ano passado, em um grupo com a própria Holanda e a atual campeã mundial França.

Além da má fase da equipe nacional nos gramados, o time se superou depois da Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) ter entrado em rota de colisão com o Bayern de Munique, principal clube do país, pela forma como o técnico Joachim Löw anunciou publicamente e comunicou o time que não conta mais com os defensores Mats Hummels e Jerome Boateng, além do atacante Thomas Müller, deste atual ciclo que visa principalmente a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Em campo, parecia que o roteiro da partida válida pela Liga das Nações, em novembro do ano passado, se repetiria. A Alemanha abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols de Sané e Gnabry, mas permitiu o empate da Holanda na segunda etapa – De Ligt e Depay balançaram as redes e deram a impressão de que a virada era questão de tempo. Só que os alemães mostraram garra e conseguiram uma importantíssima vitória graças ao gol do atacante Schulz, aos 45 minutos do segundo tempo.

Na tabela de classificação do Grupo C, a Alemanha conseguiu os três primeiros pontos na estreia e está na segunda colocação. A Holanda caiu para a terceira posição também com três, mas com um jogo a mais. A liderança é da Irlanda do Norte, que soma seis após a vitória sobre a Bielo-Rússia por 2 a 1, neste domingo, em Belfast. A Estônia e os bielo-russos ainda não pontuaram.